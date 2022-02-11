«Не относится к периоду Олимпийских игр»: как развивается дело с положительным допинг-тестом Валиевой

| Екатерина Бредина

Международное агентство по тестированию (ITA) подтвердило, что взятая 25 декабря в Санкт-Петербурге допинг-проба Камилы Валиевой дала положительный результат на триметазидин. РУСАДА получило результат анализа 8 февраля и в тот же день временно отстранило фигуристку от соревнований, однако она успешно оспорила это решение в Дисциплинарном антидопинговом комитете организации. В свою очередь, МОК и WADA подадут апелляцию в CAS на отмену запрета на участие спортсменки в Играх. Слушание по делу должно состояться до 15 февраля, когда стартуют соревнования женщин по фигурному катанию на Играх. В ОКР поддержали чемпионку Европы и пообещали приложить все усилия для защиты её интересов.

Международное агентство по тестированию (ITA) опубликовало заявление, в котором даны подробности ситуации вокруг отечественной фигуристки.

В организации подчеркнули, что россиянка является несовершеннолетней, а следовательно «защищённым лицом» — этот статус распространяется на лиц в возрасте до 16 лет. Поэтому стороны не должны раскрывать её имя или любое дело, в котором спортсменка может быть замешана. Однако из-за повышенного общественного резонанса ITA посчитала необходимым предоставить официальную информацию.

«Излагая факты в хронологическом порядке, проба спортсменки была взята в соответствии с полномочиями по тестированию и обработке результатов Российским антидопинговым агентством (РУСАДА) 25 декабря 2021 года во время чемпионата России по фигурному катанию 2022 года в Санкт-Петербурге. Аккредитованная WADA лаборатория в Стокгольме сообщила, что по образцу был получен неблагоприятный результат анализа (AAF) на неуказанное запрещённое вещество триметазидин (классифицируется как «S4. Гормональные и метаболические модуляторы» в Списке запрещённых веществ Всемирного антидопингового кодекса) 8 февраля 2022 года. После этого спортсменка была временно отстранена РУСАДА с немедленным вступлением решения в силу», — говорится в заявлении.

Таком образом, Валиевой, согласно решению Русада автоматически запрещалось участвовать во всех спортивных мероприятиях, включая Олимпиаду в Пекине. Однако фигуристка уже 9 февраля успешно оспорила своё отстранение в Дисциплинарном антидопинговом комитете РУСАДА и продолжила подготовку к соревнованиям. МОК выразил намерение обжаловать данное решение в Спортивном арбитражном суде (CAS).

«Международный олимпийский комитет воспользуется своим правом подать апелляцию и не будет ждать мотивировочной части решения РУСАДА, поскольку решение необходимо до следующего соревнования, в котором должна принять участие спортсменка», — сообщает ITA.

Всемирное антидопинговое агентство также собирается оспорить в Спортивном арбитражном судей (CAS) снятие временного отстранения российской фигуристки.

Statement: WADA to lodge appeal in the anti-doping case of a Russian Olympic Committee figure skater. pic.twitter.com/YITg9LcKkd — WADA (@wada_ama) February 11, 2022

При этом в Олимпийском комитете России заявили, что Валиева может тренироваться и выступать в соревнованиях в полном объёме без ограничений, если CAS не будет вынесено иное решение относительно её статуса. По словам спортивного юриста Артёма Пацева, разбирательство будет завершено в суде до 15 февраля.

«Это не заседание по существу. Само дело будет рассматриваться РУСАДА в обычном порядке. А отдельное процессуальное решение, касающееся правомерности отмены временного отстранения, будет вынесено до вторника», — объяснил RT специалист.

Глава ОКР Станислав Поздняков, в свою очередь, задался вопросом, почему результаты допинг-пробы, взятой 25 декабря, обнародованы только сейчас.

«В соответствии с международными стандартами для лабораторий Всемирного антидопингового агентства срок для загрузки пробы А составляет 20 дней с момента получения образца. Очень странным смотрится тот факт, что из Санкт-Петербурга до Стокгольма проба добиралась практически месяц. У меня это вызывает очень серьёзные вопросы, и очень похоже, что кто-то придерживал эту пробу до момента окончания командных соревнований фигуристов», — приводит слова чиновника ТАСС.

В ОКР пообещали принять все возможные меры, чтобы защитить права и интересы фигуристки. В организации обращают внимание и на тот факт, что все остальные тесты Камилы были отрицательными.

«Допинг-проба спортсменки, которая дала положительный результат, не относится к периоду проведения Олимпийских игр. При этом Спортсменка до и после 25 декабря 2021 года неоднократно сдавала допинг-тесты, в том числе уже в Пекине в ходе турнира по фигурному катанию. Все результаты — отрицательные», — говорится в официальном сообщении организации.

Поддержала Валиеву и Федерация фигурного катания на коньках России. В организации заявили, что не сомневаются в честности и чистоте Камилы.

«ФФККР приложит все усилия для выяснения обстоятельств произошедшего и окажет спортсменке необходимую всестороннюю помощь и поддержку», — сказано в официальном обращении.

Министр спорта РФ Олег Матыцин, комментируя ситуацию с Валиевой, подчеркнул важность защиты чистых спортсменов.

«Важнейшим аспектом нашей антидопинговой политики является защита прав чистых спортсменов, соблюдение принципа презумпции невиновности и права спортсмена на объективное разбирательство дела. Минспорт России находится в постоянном контакте с олимпийской делегацией нашей страны на зимних Олимпийских играх в Пекине. Мы продолжим оказывать всю необходимую поддержку нашей спортсменке и Федерации фигурного катания на коньках России. Просим всех проявить уважение к юной фигуристке и воздержаться от преждевременных комментариев», — заявил чиновник.

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По мнению Пацева, у Валиевой за счёт возраста есть хорошие шансы выиграть дело. В первую очередь, необходимо доказать отсутствие умысла в действиях фигуристки.

«Надо знать позицию обеих сторон и на основании этого строить какие-то прогнозы. Но ввиду того, что стандарт доказывания для этих спортсменов (моложе 16 лет) гораздо ниже, чем обычно применимый для атлетов, надеюсь, что положительных шансов много», — отметил юрист.

По данным «Матч ТВ», интересы Валиевой в Спортивном арбитражном суде (CAS) будет представлять швейцарская юридическая компания Schellenberg Wittmer Ltd. Ранее она представляла РУСАДА в деле против WADA, а также в апелляции на решение МОК о пожизненном отстранении ряда российских спортсменов от участия в Олимпиадах.

При этом известный спортивный юрист Михаил Прокопец считает, что сложившаяся ситуация не должна повлиять на золотую медаль российских фигуристов в командном турнире, поскольку проба Камилы была взята во внесоревновательный период.