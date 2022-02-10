Под подозрением: как Валиеву обвиняют в причастности к допинг-скандалу на Олимпиаде

| Ольга Теселько

Международный олимпийский комитет отложил церемонию награждения победителей и призёров ОИ-2022 в командном турнире по фигурному катанию. По данным СМИ, это связано с положительным результатом допинг-пробы в российской сборной, которая уверенно выиграла эти соревнования. Под подозрением оказалась главная звезда отечественного фигурного катания — 15-летняя Камила Валиева.

Срочная ситуация

Российские спортсмены должны были получить золотые награды за командный турнир фигуристов ещё во вторник, но в последний момент церемония была отменена. Эта новость на фоне медальных баталий прошла почти незамеченной, а МОК ограничился скромным пояснением о необходимости неких «дополнительных юридических консультаций». Но уже утром среды, 9 февраля, издание Inside The Games сообщило, что проблема связана с положительным допинг-тестом в российской команде.

«Возникла срочная ситуация, потребовавшая юридических консультаций. В неё вовлечены спортсмены, которые выиграли медали. Все делают абсолютно всё возможное, чтобы ситуация разрешилась как можно скорее. Но, как вы знаете, рассмотрение юридических вопросов иногда может затягиваться», — сказал по этому поводу руководитель пресс-службы МОК Марк Адамс.

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Целый день болельщики и специалисты находились в напряжённом ожидании, так как больше никакой официальной информации ни от МОК, ни от российской стороны не поступало. Было известно лишь о том, что в Пекине идут переговоры, в которых принимают участие представители Олимпийского комитета России, МОК, ISU и антидопинговых служб. При этом то в одном зарубежном издании, то в другом появлялась информация из анонимных источников о допинговых проблемах в российской команде.

На фоне расползающихся слухов почти все участники командного турнира — Марк Кондратюк, Камила Валиева и пара Анастасия Мишина / Александр Галлямов — не вышли на очередную тренировку в Пекине, что ещё больше подогрело интерес к ситуации.

Впрочем, тренер Тамара Москвина тут же опровергла возможную связь между разбирательством и пропуском тренировки её воспитанниками. «Ничего не знаю, кроме того, что обе мои пары сегодня не выходили на лёд, потому что у них выходной. Это было запланировано. Остальное надо узнавать в официальных источниках», — сказала она «Чемпионату».

В схожем ключе отреагировала и Светлана Соколовская, тренирующая Кондратюка. Она заверила, что всё в порядке: у Марка выходной, он готов к произвольной программе. Тренер одиночниц Этери Тутберидзе на утренней тренировке также не появилась, хотя её подопечные Александра Трусова и Анна Щербакова занятие не пропустили.

Надежды на положительный исход

В России новость о возможном нарушении антидопинговых правил была встречена с осторожностью. Казалось невероятным, что кто-то из фигуристов допустил такую преступную оплошность, зная о санкциях, наложенных на российский спорт, и о том, насколько пристально следят за отечественными спортсменами.

«Не верю, что кто-то из наших может быть с допингом. Будем надеяться, что всё будет нормально!» — сказала прославленный тренер Татьяна Тарасова.

В свою очередь, Алексей Мишин заявил, что никто в сборной России «такой фигнёй не занимается», и предположил, что сообщения о положительном допинг-тесте у россиян — не что иное, как провокация.

Многие эксперты призывали не паниковать заранее и набраться терпения. «Если бы мир дождался результата официального допинг-теста, прежде чем обрушиваться на российских спортсменов, было бы правильнее», — заявил экс-чемпион мира по боксу, депутат Госдумы Николай Валуев.

А трёхкратная победительница Игр Ирина Роднина подчеркнула, что даже если положительной оказалась проба А, то у спортсмена есть право потребовать вскрытия пробы Б.

«У нас очень давно последний раз было такое в фигурном катании. Мы этим не грешим. Нужно спокойно дождаться второй пробы... Обидно, что некоторые спортсмены и тренеры идут на это, подставляя страну. На Олимпиаде 2018 года у нас снимали ребят, не предъявив чётких доказательств. Вот это обидно. А остальное... Давайте ждать результаты. Да, переживаем, но надеемся на хороший результат», — сказала фигуристка.

В свою очередь, двукратная олимпийская чемпионка Татьяна Волосожар выразила сомнение, что кто-то из спортсменов намеренно принимал запрещённые вещества.

«Чтобы пробиться на Олимпиаду, фигуристы кладут всю свою жизнь на лёд: нервы, силы, здоровье. Я даже на секунду не могу поверить в то, что кто-то осознанно рискнул всей своей карьерой, зная, под какой лупой сейчас смотрят на наших спортсменов. Что это? Ошибка? Провокация? Или дикая случайность? Не знаю. Нам остаётся только ждать официальных заявлений», — написала она у себя в Instagram, добавив, что шлёт российской команде «гигантские лучи поддержки».

Неожиданный поворот

К вечеру среды по московскому времени, когда в Пекине уже было ближе к полуночи, портал Inside the Games сообщил новые подробности: положительный допинг-тест сдала Камила Валиева, причём ещё в декабре 2021 года.

Российские специалисты и любители фигурного катания наотрез отказались верить в то, что уникальная фигуристка, которой восторгается весь мир, замешана в нарушениях.

«Я не верю! Нет, не верю! Этого не может быть, она ведь маленькая девочка! Ну что вы? Я не верю в это безумие. Подобного просто не может быть. Она замечательная девочка и спортсменка. Камила ничего запрещённого не принимала. Я уверена, нас всё обойдёт стороной. Золотая медаль будет наша, вот увидите», — сказала Тарасова «Спорт-Экспрессу».

Волосожар поддержала прославленного тренера и запустила в соцсети хештег в поддержку Камилы #неповерюникогда, опубликовав фотографию фигуристки со своей дочерью Анжеликой.

«Ками, я всей душой с тобой, все с тобой! Девочка, держись! С гордостью показываю свою дочь в кадре с гениальной 15-летней фигуристкой! И буду показывать, что бы ни писали!» — заявила олимпийская чемпионка.

Председатель комитета Госдумы по физкультуре и спорту Дмитрий Свищёв заявил, что на 95% уверен — допинг найден не у Валиевой.

«Этого не может быть. Если это так, то я совсем ничего не понимаю», — сказал он.

Комментатор Дмитрий Губерниев возмутился, что информация о положительном тесте оказалась обнародована только сейчас, хотя сдан он был больше месяца назад. Он увидел в этом намеренную манипуляцию и желание очернить российский спорт.

«Если проба декабрьская, то почему было необходимо ждать до начала февраля? До окончания командного турнира, на котором мы победили? Если всё было понятно ещё в январе, то Валиеву могли заменить. Приехали бы Анна Щербакова, Александра Трусова, Елизавета Туктамышева. Мы бы выступали и сражались за медаль. То есть вы делаете это не для того, чтобы бороться с допингом, а чтобы устроить показательное выступление, чтобы выставить Россию в неприглядном свете. Абсолютно честную и чистую страну, которая ведёт борьбу с применением запрещённых препаратов. Зачем? Вы боретесь с допингом или со страной с учётом политического момента?» — задался вопросом журналист.

По сообщениям СМИ, запрещённое вещество, обнаруженное в пробе Валиевой — триметазидин — не влияет на спортивные результаты, а служит для поддержки сердца. Это что-то вроде мельдония, из-за которого в своё время была дисквалифицирована теннисистка Мария Шарапова. По словам члена Европейского общества кардиологов и Американской ассоциации сердца Ярослава Ашихмина, это очень старый и слабый препарат, который, тем не менее, входит в запрещённый список WADA.

«Почему его считают допингом, мне непонятно. Даже в лечении лично я использую его крайне редко, так как эффект у него слабо выраженный, он незначительно влияет на работу сердца. Можно сказать, витамин для сердца. Полный бардак, конечно, происходит с допингами, раз этот препарат к ним тоже относят», — пояснил специалист.

Но вещество не просто внесено в список, оно запрещено к применению и во внесоревновательный период: то есть, если информация о нём правдива, наказания Валиевой не избежать. Вопрос только в том, каким оно будет. Inside the Games отмечает, что по правилам WADA Валиева считается «защищённым лицом», поскольку ещё не достигла 16-летнего возраста. При этом, по словам спортивного юриста Михаила Прокопца, есть шанс свести срок дисквалификации к минимальному.

«Валиева может получить четыре года дисквалификации. Но если удастся доказать, что приём препарата был неумышленным, срок можно уменьшить до двух лет. А так как она 15-летняя, есть специальное основание: если она докажет, что не было вины в приёме препарата, то санкция может быть снижена ещё и составить от нуля до двух лет», — заявил он RT.

Ещё один немаловажный вопрос — что будет с золотыми медалями россиян за командный турнир, если Камилу признают виновной в нарушении антидопинговых правил? Прокопец считает, что награды перераспределяться не будут, так как тест спортсменка сдала ещё в прошлом году.

«Если нарушение было совершено фигуристом до начала Олимпиады-2022 и не в связи с участием в ней, то лишение команды золотой медали маловероятно. В случае с Валиевой именно такая ситуация, проба была взята ещё до Игр в Пекине, поэтому на олимпийские медали сборной России это никак повлиять не должно», — заверил он.

Впрочем, по информации «Спорт-Экспресса», отстранение Валиевой от участия в личном турнире не подтвердилось, а из этого следует, что никаких санкций к ней применено не будет. Но подтвердить или опровергнуть это может только МОК, а официальное заявление вряд ли появится раньше утра по пекинскому времени.