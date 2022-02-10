НОВОСТИ
РАСПИСАНИЕ
МЕДАЛЬНЫЙ ЗАЧЁТ
РЕЗУЛЬТАТЫ
МАТЕРИАЛЫ
НОВОСТИ
РАСПИСАНИЕ
МЕДАЛЬНЫЙ ЗАЧЁТ
РЕЗУЛЬТАТЫ
МАТЕРИАЛЫ
ФОТО
ВИДЕО

Под подозрением: как Валиеву обвиняют в причастности к допинг-скандалу на Олимпиаде

Под подозрением: как Валиеву обвиняют в причастности к допинг-скандалу на Олимпиаде
10.02.2022, 00:22 | Ольга Теселько

Международный олимпийский комитет отложил церемонию награждения победителей и призёров ОИ-2022 в командном турнире по фигурному катанию. По данным СМИ, это связано с положительным результатом допинг-пробы в российской сборной, которая уверенно выиграла эти соревнования. Под подозрением оказалась главная звезда отечественного фигурного катания — 15-летняя Камила Валиева.

Под подозрением: как Валиеву обвиняют в причастности к допинг-скандалу на Олимпиаде
  • © Lintao Zhang/Getty Images

Срочная ситуация

Российские спортсмены должны были получить золотые награды за командный турнир фигуристов ещё во вторник, но в последний момент церемония была отменена. Эта новость на фоне медальных баталий прошла почти незамеченной, а МОК ограничился скромным пояснением о необходимости неких «дополнительных юридических консультаций». Но уже утром среды, 9 февраля, издание Inside The Games сообщило, что проблема связана с положительным допинг-тестом в российской команде.

«Возникла срочная ситуация, потребовавшая юридических консультаций. В неё вовлечены спортсмены, которые выиграли медали. Все делают абсолютно всё возможное, чтобы ситуация разрешилась как можно скорее. Но, как вы знаете, рассмотрение юридических вопросов иногда может затягиваться», — сказал по этому поводу руководитель пресс-службы МОК Марк Адамс.

Также по теме
Золотая развязка: российские фигуристы выиграли командный турнир на Олимпиаде в Пекине
Сборная России по фигурному катанию второй раз в истории выиграла олимпийский командный турнир. В последний день соревнований пара...

Целый день болельщики и специалисты находились в напряжённом ожидании, так как больше никакой официальной информации ни от МОК, ни от российской стороны не поступало. Было известно лишь о том, что в Пекине идут переговоры, в которых принимают участие представители Олимпийского комитета России, МОК, ISU и антидопинговых служб. При этом то в одном зарубежном издании, то в другом появлялась информация из анонимных источников о допинговых проблемах в российской команде.

На фоне расползающихся слухов почти все участники командного турнира — Марк Кондратюк, Камила Валиева и пара Анастасия Мишина / Александр Галлямов — не вышли на очередную тренировку в Пекине, что ещё больше подогрело интерес к ситуации.

Впрочем, тренер Тамара Москвина тут же опровергла возможную связь между разбирательством и пропуском тренировки её воспитанниками. «Ничего не знаю, кроме того, что обе мои пары сегодня не выходили на лёд, потому что у них выходной. Это было запланировано. Остальное надо узнавать в официальных источниках», — сказала она «Чемпионату».

В схожем ключе отреагировала и Светлана Соколовская, тренирующая Кондратюка. Она заверила, что всё в порядке: у Марка выходной, он готов к произвольной программе. Тренер одиночниц Этери Тутберидзе на утренней тренировке также не появилась, хотя её подопечные Александра Трусова и Анна Щербакова занятие не пропустили.

Надежды на положительный исход

В России новость о возможном нарушении антидопинговых правил была встречена с осторожностью. Казалось невероятным, что кто-то из фигуристов допустил такую преступную оплошность, зная о санкциях, наложенных на российский спорт, и о том, насколько пристально следят за отечественными спортсменами.

«Не верю, что кто-то из наших может быть с допингом. Будем надеяться, что всё будет нормально!» — сказала прославленный тренер Татьяна Тарасова.

В свою очередь, Алексей Мишин заявил, что никто в сборной России «такой фигнёй не занимается», и предположил, что сообщения о положительном допинг-тесте у россиян — не что иное, как провокация.

Многие эксперты призывали не паниковать заранее и набраться терпения. «Если бы мир дождался результата официального допинг-теста, прежде чем обрушиваться на российских спортсменов, было бы правильнее», — заявил экс-чемпион мира по боксу, депутат Госдумы Николай Валуев.

А трёхкратная победительница Игр Ирина Роднина подчеркнула, что даже если положительной оказалась проба А, то у спортсмена есть право потребовать вскрытия пробы Б.

«У нас очень давно последний раз было такое в фигурном катании. Мы этим не грешим. Нужно спокойно дождаться второй пробы... Обидно, что некоторые спортсмены и тренеры идут на это, подставляя страну. На Олимпиаде 2018 года у нас снимали ребят, не предъявив чётких доказательств. Вот это обидно. А остальное... Давайте ждать результаты. Да, переживаем, но надеемся на хороший результат», — сказала фигуристка.

В свою очередь, двукратная олимпийская чемпионка Татьяна Волосожар выразила сомнение, что кто-то из спортсменов намеренно принимал запрещённые вещества.

«Чтобы пробиться на Олимпиаду, фигуристы кладут всю свою жизнь на лёд: нервы, силы, здоровье. Я даже на секунду не могу поверить в то, что кто-то осознанно рискнул всей своей карьерой, зная, под какой лупой сейчас смотрят на наших спортсменов. Что это? Ошибка? Провокация? Или дикая случайность? Не знаю. Нам остаётся только ждать официальных заявлений», — написала она у себя в Instagram, добавив, что шлёт российской команде «гигантские лучи поддержки».

Неожиданный поворот

К вечеру среды по московскому времени, когда в Пекине уже было ближе к полуночи, портал Inside the Games сообщил новые подробности: положительный допинг-тест сдала Камила Валиева, причём ещё в декабре 2021 года.

Российские специалисты и любители фигурного катания наотрез отказались верить в то, что уникальная фигуристка, которой восторгается весь мир, замешана в нарушениях.

«Я не верю! Нет, не верю! Этого не может быть, она ведь маленькая девочка! Ну что вы? Я не верю в это безумие. Подобного просто не может быть. Она замечательная девочка и спортсменка. Камила ничего запрещённого не принимала. Я уверена, нас всё обойдёт стороной. Золотая медаль будет наша, вот увидите», — сказала Тарасова «Спорт-Экспрессу».

Волосожар поддержала прославленного тренера и запустила в соцсети хештег в поддержку Камилы #неповерюникогда, опубликовав фотографию фигуристки со своей дочерью Анжеликой.

«Ками, я всей душой с тобой, все с тобой! Девочка, держись! С гордостью показываю свою дочь в кадре с гениальной 15-летней фигуристкой! И буду показывать, что бы ни писали!» — заявила олимпийская чемпионка.

Председатель комитета Госдумы по физкультуре и спорту Дмитрий Свищёв заявил, что на 95% уверен — допинг найден не у Валиевой.

«Этого не может быть. Если это так, то я совсем ничего не понимаю», — сказал он.

Комментатор Дмитрий Губерниев возмутился, что информация о положительном тесте оказалась обнародована только сейчас, хотя сдан он был больше месяца назад. Он увидел в этом намеренную манипуляцию и желание очернить российский спорт.

Также по теме
Губерниев: становится недоброй традицией узнавать о дисквалификациях за допинг незадолго до главных стартов сезона
Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на решение Международной федерации плавания (FINA) временно отстранить...

«Если проба декабрьская, то почему было необходимо ждать до начала февраля? До окончания командного турнира, на котором мы победили? Если всё было понятно ещё в январе, то Валиеву могли заменить. Приехали бы Анна Щербакова, Александра Трусова, Елизавета Туктамышева. Мы бы выступали и сражались за медаль. То есть вы делаете это не для того, чтобы бороться с допингом, а чтобы устроить показательное выступление, чтобы выставить Россию в неприглядном свете. Абсолютно честную и чистую страну, которая ведёт борьбу с применением запрещённых препаратов. Зачем? Вы боретесь с допингом или со страной с учётом политического момента?» — задался вопросом журналист.

По сообщениям СМИ, запрещённое вещество, обнаруженное в пробе Валиевой — триметазидин — не влияет на спортивные результаты, а служит для поддержки сердца. Это что-то вроде мельдония, из-за которого в своё время была дисквалифицирована теннисистка Мария Шарапова. По словам члена Европейского общества кардиологов и Американской ассоциации сердца Ярослава Ашихмина, это очень старый и слабый препарат, который, тем не менее, входит в запрещённый список WADA.

«Почему его считают допингом, мне непонятно. Даже в лечении лично я использую его крайне редко, так как эффект у него слабо выраженный, он незначительно влияет на работу сердца. Можно сказать, витамин для сердца. Полный бардак, конечно, происходит с допингами, раз этот препарат к ним тоже относят», — пояснил специалист.

Но вещество не просто внесено в список, оно запрещено к применению и во внесоревновательный период: то есть, если информация о нём правдива, наказания Валиевой не избежать. Вопрос только в том, каким оно будет. Inside the Games отмечает, что по правилам WADA Валиева считается «защищённым лицом», поскольку ещё не достигла 16-летнего возраста. При этом, по словам спортивного юриста Михаила Прокопца, есть шанс свести срок дисквалификации к минимальному.

«Валиева может получить четыре года дисквалификации. Но если удастся доказать, что приём препарата был неумышленным, срок можно уменьшить до двух лет. А так как она 15-летняя, есть специальное основание: если она докажет, что не было вины в приёме препарата, то санкция может быть снижена ещё и составить от нуля до двух лет», — заявил он RT.

Ещё один немаловажный вопрос — что будет с золотыми медалями россиян за командный турнир, если Камилу признают виновной в нарушении антидопинговых правил? Прокопец считает, что награды перераспределяться не будут, так как тест спортсменка сдала ещё в прошлом году.

«Если нарушение было совершено фигуристом до начала Олимпиады-2022 и не в связи с участием в ней, то лишение команды золотой медали маловероятно. В случае с Валиевой именно такая ситуация, проба была взята ещё до Игр в Пекине, поэтому на олимпийские медали сборной России это никак повлиять не должно», — заверил он.

Впрочем, по информации «Спорт-Экспресса», отстранение Валиевой от участия в личном турнире не подтвердилось, а из этого следует, что никаких санкций к ней применено не будет. Но подтвердить или опровергнуть это может только МОК, а официальное заявление вряд ли появится раньше утра по пекинскому времени.

ПО ТЕМЕ:
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
НОВОСТИ
РАСПИСАНИЕ
МЕДАЛЬНЫЙ ЗАЧЁТ
РЕЗУЛЬТАТЫ
МАТЕРИАЛЫ