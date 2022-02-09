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Спортивный врач: у Валиевой профессиональная команда, это может оказаться манипуляцией

Спортивный врач: у Валиевой профессиональная команда, это может оказаться манипуляцией
09.02.2022, 20:28 |

Спортивный врач, заслуженный тренер России Игорь Завьялов отреагировал на информацию о проблемах с допинг-тестом фигуристки Камилы Валиевой.

Спортивный врач: у Валиевой профессиональная команда, это может оказаться манипуляцией
  • ©Matthew Stockman/Getty Images

«Надеюсь, это какое-то недоразумение. У Валиевой профессиональная команда. К сожалению, спорт не может существовать вне политики. Допускаю, это может оказаться манипуляцией», — цитирует Завьялова Sport24.

Он также добавил, что препарат триметазидин, как мельдоний, не оказывает эффекта на результаты спортсменов.

7 февраля сборная России по фигурному катанию выиграла в командном турнире по фигурному катанию на Олимпиаде-2022. В составе национальной команды выступала Камила Валиева.

Как сообщил Inside the Games, причиной переноса медальной церемонии командного турнира по фигурному катанию Олимпийских игр — 2022 в Пекине стал допинг-тест 15-летней Валиевой.

Ранее Кафельников отреагировал на информацию о проблемах с допинг-тестом фигуристки Камилы Валиевой.

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