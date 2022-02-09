Кафельников: жаль Валиеву, но мы реально опять сами подставились

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Экс первая ракетка мира Евгений Кафельников отреагировал на информацию о проблемах с допинг-тестом фигуристки Камилы Валиевой.

«Жаль Камилу! Но мы реально опять сами подставились», — написал Кафельников в своём Twitter.

Сборная России по фигурному катанию выиграла в командном турнире на Олимпиаде-2022. В составе национальной команды, кроме Валиевой, выступали Марк Кондратюк, Анастасия Мишина и Александр Галлямов, а также Виктория Синицина и Никита Кацалапов.

Как сообщил портал Inside the Games, причиной переноса медальной церемонии командного турнира по фигурному катанию Олимпийских игр — 2022 в Пекине стал допинг-тест 15-летней Валиевой.

Ранее кардиолог рассказал о препарате триметазидин, найденном в допинг-пробе Валиевой.