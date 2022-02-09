Кардиолог рассказал о препарате триметазидин, найденном в допинг-пробе Валиевой

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Член Европейского общества кардиологов и Американской кардиологической ассоциации Ярослав Ашихмин высказался о препарате триметазидин, который, предположительно, обнаружили в допинг-пробе российской фигуристки Камилы Валиевой.

О том, что в допинг-пробе Валиевой был обнаружен триметазидин, сообщил в своём Telegram-канале заместитель генерального продюсера «Матч ТВ» Василий Конов.

«Почему триметазидин считают допингом, мне непонятно. Даже в лечении лично я использую его крайне редко, так как эффект у него слабовыраженный, он незначительно влияет на работу сердца. Можно сказать, витамин для сердца. Полный бардак, конечно, происходит с допингами, раз этот препарат к ним тоже относят», — сказал Ашихмин RT.

7 февраля российские фигуристы завоевали золото в командном турнире Игр в Пекине. В составе сборной России, кроме Валиевой, выступали Марк Кондратюк, Анастасия Мишина и Александр Галлямов (парное катание), а также Виктория Синицина и Никита Кацалапов (танцы на льду).

Как сообщил портал Inside the Games, причиной переноса медальной церемонии командного турнира по фигурному катанию Олимпийских игр — 2022 в Пекине стал допинг-тест 15-летней Валиевой.

Ранее сообщалось, что Туктамышева может заменить Валиеву в соревновании одиночниц на ОИ в Пекине.