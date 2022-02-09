СЭ: Туктамышева может заменить Валиеву в соревновании одиночниц на ОИ в Пекине

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Чемпионка мира и Европы Елизавета Туктамышева может заменить в личном турнире на Олимпийских играх в Пекине российскую фигуристку Камилу Валиеву, подозревающуюся в нарушении антидопинговых правил.

Об этом сообщает «Спорт-Экспресс». Туктамышева, как первая запасная, может выступить вместо Валиевой, если процедура замены будет проведена в срок. Для того чтобы заявить 25-летнюю фигуристку, команде ОКР необходимо провести все необходимые тесты. Дозаявка займёт некоторое время. Существует вероятность, что в случае позднего решения по Валиевой Россия просто не успеет добавить Туктамышеву.

7 февраля российские фигуристы завоевали золото в командном турнире Игр в Пекине. В составе сборной России, кроме Валиевой, выступали Марк Кондратюк, Анастасия Мишина и Александр Галлямов (парное катание), а также Виктория Синицина и Никита Кацалапов (танцы на льду).

Как сообщил портал Inside the Games, причиной переноса медальной церемонии командного турнира по фигурному катанию Олимпийских игр — 2022 в Пекине стал допинг-тест 15-летней Валиевой.

Ранее в Минспорте не стали комментировать информацию о положительной допинг-пробе Валиевой.