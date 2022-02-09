В Минспорте не стали комментировать информацию о положительной допинг-пробе Валиевой

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В Министерстве спорта России прокомментировали информацию о проблемах с допинг-тестом фигуристки Камилы Валиевой.

«Министерство спорта считает преждевременным давать комментарии относительно появившейся в СМИ информации в связи с переносом церемонии награждения победителей в командных соревнованиях по фигурному катанию на Олимпиаде в Пекине до появления официальной информации. Позиция России состоит в неуклонном и последовательном противодействии всем видам нарушений спортивных правил и олимпийской этики», — цитирует ТАСС пресс-службу Минспорта.

7 февраля российские фигуристы завоевали золото в командном турнире Игр в Пекине. В составе сборной России, кроме Валиевой, выступали Марк Кондратюк, Анастасия Мишина и Александр Галлямов (парное катание), а также Виктория Синицина и Никита Кацалапов (танцы на льду).

Как сообщил портал Inside the Games, причиной переноса медальной церемонии командного турнира по фигурному катанию Олимпийских игр — 2022 в Пекине стал допинг-тест 15-летней Валиевой.

Ранее сообщалось, что Валиеву не допустят к соревнованию одиночниц, Россию лишат золота командного турнира.