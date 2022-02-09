СЭ: Валиеву не допустят к соревнованию одиночниц, Россию лишат золота командного турнира

Российская фигуристка Камила Валиева, которая подозревается в нарушении антидопинговых правил, будет отстранена от Олимпийских игр в Пекине и не допущена к участию в личном турнире одиночниц.

Об этом сообщает «Спорт-Экспресс». По информации источника, российская фигуристка будет отстранена от соревнований и не допущена к участию в личном турнире одиночниц.

Однако окончательное решение о сроке наказания (или об оправдании) может быть принято уже после завершения Олимпиады в Пекине, как это произошло четыре года назад с российским кёрлингистом Александром Крушельницким и бобслеисткой Надеждой Сергеевой.

Также издание сообщает, что сборную ОКР практически гарантированно лишат золотых медалей командного турнира.

7 февраля российские фигуристы завоевали золото в командном турнире Игр в Пекине. В составе сборной России, кроме Валиевой, выступали Марк Кондратюк, Анастасия Мишина и Александр Галлямов (парное катание), а также Виктория Синицина и Никита Кацалапов (танцы на льду).

Как сообщил портал Inside the Games, причиной переноса медальной церемонии командного турнира по фигурному катанию Олимпийских игр — 2022 в Пекине стал допинг-тест 15-летней Валиевой.

Ранее Свищёв высказался о положительной допинг-пробе фигуриста на ОИ.