Свищёв — о положительной допинг-пробе фигуриста на ОИ: на 95% уверен, что это не Валиева

«Я на 95% уверен, что это не Валиева. Этого не может быть. Если это так, то я совсем ничего не понимаю», — цитирует Свищёва «Чемпионат».
Как сообщил портал Inside the Games, причиной переноса медальной церемонии командного турнира по фигурному катанию Олимпийских игр — 2022 в Пекине стал допинг-тест россиянки Камилы Валиевой.
7 февраля российские фигуристы завоевали золото в командном турнире Игр в Пекине. В составе сборной России, кроме Валиевой, выступали Марк Кондратюк, Анастасия Мишина и Александр Галлямов (парное катание), а также Виктория Синицина и Никита Кацалапов (танцы на льду).
Ранее Валуев призвал вскрыть пробу Б Валиевой.