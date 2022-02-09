Свищёв — о положительной допинг-пробе фигуриста на ОИ: на 95% уверен, что это не Валиева

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Депутат Госдумы России Дмитрий Свищёв прокомментировал информацию, согласно которой причиной допингового скандала после командного турнира на Олимпиаде-2022 в Пекине (Китай) стал положительный допинг-тест фигуристки Камилы Валиевой.

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