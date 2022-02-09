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Свищёв — о положительной допинг-пробе фигуриста на ОИ: на 95% уверен, что это не Валиева

Свищёв — о положительной допинг-пробе фигуриста на ОИ: на 95% уверен, что это не Валиева
09.02.2022, 19:30 |

Депутат Госдумы России Дмитрий Свищёв прокомментировал информацию, согласно которой причиной допингового скандала после командного турнира на Олимпиаде-2022 в Пекине (Китай) стал положительный допинг-тест фигуристки Камилы Валиевой.

Свищёв — о положительной допинг-пробе фигуриста на ОИ: на 95% уверен, что это не Валиева
  • ©Jean Catuffe/Getty Images

«Я на 95% уверен, что это не Валиева. Этого не может быть. Если это так, то я совсем ничего не понимаю», — цитирует Свищёва «Чемпионат».

Как сообщил портал Inside the Games, причиной переноса медальной церемонии командного турнира по фигурному катанию Олимпийских игр — 2022 в Пекине стал допинг-тест россиянки Камилы Валиевой.

7 февраля российские фигуристы завоевали золото в командном турнире Игр в Пекине. В составе сборной России, кроме Валиевой, выступали Марк Кондратюк, Анастасия Мишина и Александр Галлямов (парное катание), а также Виктория Синицина и Никита Кацалапов (танцы на льду).

Ранее Валуев призвал вскрыть пробу Б Валиевой.

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