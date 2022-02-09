Валуев: нужно вскрывать пробу Б Валиевой и делать выводы

«Если это правда, то нужно вскрывать пробу Б и делать выводы. Пока не будет официальных заявлений, ни о чём говорить нельзя. Специальная ли это провокация со стороны Запада? Я подобных заявлений делать не имею права. Будет проба Б — будет разговор. Нужно набраться терпения и дожидаться официальных заявлений. Сейчас ничего не понятно», — цитирует Валуева Sport24.
Как сообщил портал Inside the Games, причиной переноса медальной церемонии командного турнира по фигурному катанию Олимпийских игр — 2022 в Пекине стал допинг-тест россиянки Камилы Валиевой.
7 февраля российские фигуристы завоевали золото в командном турнире Игр в Пекине. В составе сборной России, кроме Валиевой, выступали Марк Кондратюк, Анастасия Мишина и Александр Галлямов (парное катание), а также Виктория Синицина и Никита Кацалапов (танцы на льду).
Ранее Губерниев высказался о допинг-пробе Валиевой.