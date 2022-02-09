Губерниев — о пробе Валиевой: показательный момент, чтобы выставить Россию в плохом свете

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Известный комментатор Дмитрий Губерниев высказался о положительной допинг-пробе российской фигуристки Камилы Валиевой.

«Источники The Guardian говорят, что это не допинг. Следовательно, это вещество, которое не влияет на спортивные результаты. Не надо быть Шерлоком Холмсом, чтобы определить, что оно попало в организм или случайно, или «целенаправленно случайно». Что я имею под этим ввиду? Это может быть пищевая добавка. Валиева что-то принимала, и каким-то образом оказалось, что это был запрещённый препарат, который не влияет на спортивные результаты. Возможно, что-то типа условного мельдония», — сказал Губерниев RT.

Также комментатор считает, что окружение фигуристки проявило непрофессионализм.

«У меня вопросы к людям, которые входят в группу Этери Тутберидзе, национальную команду России: врачам, тренерам, диетологам. Почему это всё профукали? Кто за это отвечает? Что она ела? Как это могло попасть в её организм? Это преступная халатность или безалаберность? Она 15-летняя девочка. Что это за вопиющий непрофессионализм?

Второй вопрос: если проба декабрьская, то почему было необходимо ждать до начала февраля? До окончания командного турнира, на котором мы победили? Если всё было понятно ещё в январе, то Валиеву могли заменить. Приехали бы Анна Щербакова, Александра Трусова, Елизавета Туктамышева. Мы бы выступали и сражались за медаль. То есть вы делаете это не для того, чтобы бороться с допингом, а чтобы устроить показательное выступление, чтобы выставить Россию в неприглядном свете. Абсолютно честную и чистую страну, которая ведёт борьбу с применением запрещённых препаратов. Зачем? Вы боретесь и допингом или со страной с учётом политического момента? Но это не умаляет того, что есть вопросы к окружению Камилы», — добавил Губерниев.

Как сообщил портал Inside the Games, причиной переноса медальной церемонии командного турнира по фигурному катанию Олимпийских игр — 2022 в Пекине стал допинг-тест россиянки Камилы Валиевой.

7 февраля российские фигуристы завоевали золото в командном турнире Игр в Пекине. В составе сборной России, кроме Валиевой, выступали Марк Кондратюк, Анастасия Мишина и Александр Галлямов (парное катание), а также Виктория Синицина и Никита Кацалапов (танцы на льду).

Ранее Авербух назвал бредом информацию о положительном допинг-тесте Валиевой.