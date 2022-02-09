Губерниев — о пробе Валиевой: показательный момент, чтобы выставить Россию в плохом свете

«Источники The Guardian говорят, что это не допинг. Следовательно, это вещество, которое не влияет на спортивные результаты. Не надо быть Шерлоком Холмсом, чтобы определить, что оно попало в организм или случайно, или «целенаправленно случайно». Что я имею под этим ввиду? Это может быть пищевая добавка. Валиева что-то принимала, и каким-то образом оказалось, что это был запрещённый препарат, который не влияет на спортивные результаты. Возможно, что-то типа условного мельдония», — сказал Губерниев RT.
Также комментатор считает, что окружение фигуристки проявило непрофессионализм.
«У меня вопросы к людям, которые входят в группу Этери Тутберидзе, национальную команду России: врачам, тренерам, диетологам. Почему это всё профукали? Кто за это отвечает? Что она ела? Как это могло попасть в её организм? Это преступная халатность или безалаберность? Она 15-летняя девочка. Что это за вопиющий непрофессионализм?
Второй вопрос: если проба декабрьская, то почему было необходимо ждать до начала февраля? До окончания командного турнира, на котором мы победили? Если всё было понятно ещё в январе, то Валиеву могли заменить. Приехали бы Анна Щербакова, Александра Трусова, Елизавета Туктамышева. Мы бы выступали и сражались за медаль. То есть вы делаете это не для того, чтобы бороться с допингом, а чтобы устроить показательное выступление, чтобы выставить Россию в неприглядном свете. Абсолютно честную и чистую страну, которая ведёт борьбу с применением запрещённых препаратов. Зачем? Вы боретесь и допингом или со страной с учётом политического момента? Но это не умаляет того, что есть вопросы к окружению Камилы», — добавил Губерниев.
Как сообщил портал Inside the Games, причиной переноса медальной церемонии командного турнира по фигурному катанию Олимпийских игр — 2022 в Пекине стал допинг-тест россиянки Камилы Валиевой.
7 февраля российские фигуристы завоевали золото в командном турнире Игр в Пекине. В составе сборной России, кроме Валиевой, выступали Марк Кондратюк, Анастасия Мишина и Александр Галлямов (парное катание), а также Виктория Синицина и Никита Кацалапов (танцы на льду).
Ранее Авербух назвал бредом информацию о положительном допинг-тесте Валиевой.