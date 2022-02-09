Авербух назвал бредом информацию о положительном допинг-тесте Валиевой

|

Серебряный призёр Олимпиады Илья Авербух прокомментировал информацию о том, что российская фигуристка Камила Валиева сдала положительный допинг-тест.

«Я даже не знаю, что здесь сказать. Будем ждать официальной информации. Пока непонятно, откуда это всё идёт. Сначала наркотики, потом Валиева, какой-то бред», — сказал Авербух «Спорт-Экспрессу».

Как сообщил портал Inside the Games, причиной переноса медальной церемонии командного турнира по фигурному катанию Олимпийских игр — 2022 в Пекине стал допинг-тест россиянки Камилы Валиевой.

7 февраля российские фигуристы завоевали золото в командном турнире Игр в Пекине. В составе сборной России, кроме Валиевой, выступали Марк Кондратюк, Анастасия Мишина и Александр Галлямов (парное катание), а также Виктория Синицина и Никита Кацалапов (танцы на льду).

Ранее Попова высказалась о допинг-пробе Валиевой.