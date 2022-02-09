Попова — о допинг-пробе Валиевой: непонятно, какие последствия могут быть

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Чемпионка Универсиады 2019 года в танцах на льду Бетина Попова высказалась о положительной допинг-пробе российской фигуристки Камилы Валиевой.

«Пока говорить не о чем — надо получать достоверную официальную информацию. Говорить что-либо бессмысленно. Непонятно, какие последствия могут быть. И на счёт наркотика — это совсем уже непонятная какая-то история. Очень хочется верить, что это неточности перевода», — сказала Попова RT.

Как сообщил портал Inside the Games, причиной переноса медальной церемонии командного турнира по фигурному катанию Олимпийских игр — 2022 в Пекине стал допинг-тест россиянки Камилы Валиевой.

7 февраля российские фигуристы завоевали золото в командном турнире Игр в Пекине. В составе сборной России, кроме Валиевой, выступали Марк Кондратюк, Анастасия Мишина и Александр Галлямов (парное катание), а также Виктория Синицина и Никита Кацалапов (танцы на льду).

Ранее сообщалось, что в допинг-пробе Валиевой обнаружен препарат для сердца.