СЭ: в допинг-пробе Валиевой обнаружен препарат для сердца

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Стало известно, какого рода препарат был обнаружен в допинг-пробе российской фигуристки Камилы Валиевой.

Как сообщает «Спорт-Экспресс», запрещённый препарат, найденный в пробе Валиевой, не способствует повышению спортивных результатов, а используется для лечения кардиологических проблем.

Как сообщил портал Inside the Games, причиной переноса медальной церемонии командного турнира по фигурному катанию Олимпийских игр — 2022 в Пекине стал допинг-тест россиянки Камилы Валиевой.

7 февраля российские фигуристы завоевали золото в командном турнире Игр в Пекине. В составе сборной России, кроме Валиевой, выступали Марк Кондратюк, Анастасия Мишина и Александр Галлямов (парное катание), а также Виктория Синицина и Никита Кацалапов (танцы на льду).

Ранее хореограф группы Тутберидзе высказался о положительной допинг-пробе Валиевой.