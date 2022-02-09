Хореограф группы Тутберидзе: при такой работе и таланте Валиевой не нужен никакой допинг

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Алексей Железняков, хореограф группы российского тренера Этери Тутберидзе, отреагировал на информацию о возможной положительной допинг-пробе у его подопечной Камилы Валиевой.

«Я не могу что-либо утверждать, поскольку не имею официальной информации. Могу сказать одно: эта девочка тренируется на моих глазах и вкалывает так, как никому и не снилось. При такой работе и таланте ей не нужен никакой допинг. Ни один спортсмен не будет себя закапывать и так рисковать, зная всю ситуацию с допинговыми скандалами и то, что Россия сейчас под микроскопом и жёстким давлением со стороны. Все спортсмены уже по сто раз сдали эти допинг-пробы, однако почему-то только сейчас вдруг стали эту тему поднимать, после командного золота. Раньше где они были?! Я не верю в это, это провокация. Кто-кто, а Валиева очень здравомыслящая спортсменка. По моему мнению, это делается, чтобы дискредитировать и выбить наших из колеи. Особенно Валиеву. Если нет официальных заявлений, то давайте не будем верить этой информации, поскольку она наверняка лживая», — цитирует Железнякова «Спорт-Экспресс».

Как сообщил портал Inside the Games, причиной переноса медальной церемонии командного турнира по фигурному катанию Олимпийских игр — 2022 в Пекине стал допинг-тест россиянки Камилы Валиевой.

7 февраля российские фигуристы завоевали золото в командном турнире Игр в Пекине. В составе сборной России, кроме Валиевой, выступали Марк Кондратюк, Анастасия Мишина и Александр Галлямов (парное катание), а также Виктория Синицина и Никита Кацалапов (танцы на льду).

Ранее Журова назвала провокацией информацию о положительном допинг-тесте у Валиевой.