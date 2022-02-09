Журова назвала провокацией информацию о положительном допинг-тесте у Валиевой

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Депутат Госдумы Светлана Журова прокомментировала информацию о положительном допинг-тесте российской фигуристки Камилы Валиевой.

«Призываю не обсуждать и не раздувать непонятные домыслы до официального заявления ФФККР. Нашей девочке выступать, а её нервируют. Это вполне может быть очередной провокацией в отношении России. Сначала говорили, что сомнительный допинг-тест у нашего мальчика, а теперь — у девочки. Я не удивлюсь, если сейчас ещё какая-нибудь фамилия всплывёт. Делают всё, лишь бы сбить с толку. Если даже у Камилы или у кого-то другого действительно сомнительный допинг-тест, то сразу возникает вопрос: а как такого спортсмена допустили до участия в Олимпийских играх? Почему не позволили стране произвести замену до начала соревнований? Не верю, что кто-либо из наших фигуристов употреблял допинг. Здесь может быть причина только в терапевтическом разрешении. Нельзя забывать о возможных показаниях для использования лекарств. Это может случиться с каждым спортсменом», — цитирует Журову Sport24.

Как сообщил портал Inside the Games, причиной переноса медальной церемонии командного турнира по фигурному катанию Олимпийских игр — 2022 в Пекине стал допинг-тест россиянки Камилы Валиевой.

7 февраля российские фигуристы завоевали золото в командном турнире Игр в Пекине. В составе сборной России, кроме Валиевой, выступали Марк Кондратюк, Анастасия Мишина и Александр Галлямов (парное катание), а также Виктория Синицина и Никита Кацалапов (танцы на льду).

Ранее спортивный юрист заявил, что к Валиевой может быть применено «нулевое наказание».