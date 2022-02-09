Спортивный юрист заявил, что к Валиевой может быть применено «нулевое наказание»

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Известный спортивный юрист Артём Пацев прокомментировал информацию о положительном допинг-тесте отечественной фигуристки Камилы Валиевой.

«Надо понимать, о каком именно веществе идёт речь. Однако в случае и с ребёнком, и со взрослым спортсменом может быть нулевое наказание. Чтобы сказать что-то определённое, нужны исходные данные», — сказал Пацев RT.

Как сообщил портал Inside the Games, причиной переноса медальной церемонии командного турнира по фигурному катанию Олимпийских игр — 2022 в Пекине стал допинг-тест россиянки Камилы Валиевой.

7 февраля российские фигуристы завоевали золото в командном турнире Игр в Пекине. В составе сборной России выступали сама Валиева, Марк Кондратюк, Анастасия Мишина и Александр Галлямов (парное катание), а также Виктория Синицина и Никита Кацалапов (танцы на льду).

Ранее Роднина назвала положительную допинг-пробу Валиевой ударом в спину всей России.