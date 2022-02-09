Роднина назвала положительную допинг-пробу Валиевой ударом в спину всей России

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Трёхкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию, а ныне депутат Госдумы Ирина Роднина прокомментировала информацию о том, что Камила Валиева сдала положительный допинг-тест.

«Это больно, если это правда. Ранее сегодня не уточняли пол, поскольку это не совсем в правилах. Очень обидно. Это удар в спину. Если подтвердили применение допинга, то давайте более не говорить о том, какая она спортсменка. В данной ситуации Валиева — нарушитель всех законов России. У нас есть уголовное наказание за употребление допинга, вплоть до лишения свободы, как и в других странах. Мы стараемся своих оберегать и пока что никого не привлекали по этому закону, существующему с 2016 года. Это удар в спину стране, всем спортсменам. Проделана такая колоссальная работа. Буквально вся страна трудилась над этим. О чём она думала? Если это действительно так», — цитирует Роднину «Спорт-Экспресс».

Как сообщил портал Inside the Games, причиной переноса медальной церемонии командного турнира по фигурному катанию Олимпийских игр — 2022 в Пекине стал допинг-тест россиянки Камилы Валиевой.

7 февраля российские фигуристы завоевали золото в командном турнире Игр в Пекине. В составе сборной России выступали сама Валиева, Марк Кондратюк, Анастасия Мишина и Александр Галлямов (парное катание), а также Виктория Синицина и Никита Кацалапов (танцы на льду).

Ранее в ФФККР отказались давать комментарии о положительном допинг-тесте Валиевой.