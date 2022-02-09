В ФФККР отказались давать комментарии о положительном допинг-тесте Валиевой

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Пресс-атташе Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Ольга Ермолина заявила, что не будет комментировать информацию о положительном допинг-тесте российской фигуристки Камилы Валиевой.

«До официального заявления МОК от нас не будет никаких комментариев. МОК должен выступить с официальным сообщением. Мы ждём официального заявления», — цитирует Ермолину «Спорт-Экспресс».

Как сообщил портал Inside the Games, причиной переноса медальной церемонии командного турнира по фигурному катанию Олимпийских игр — 2022 в Пекине стал допинг-тест россиянки Камилы Валиевой.

7 февраля российские фигуристы завоевали золото в командном турнире Игр в Пекине. В составе сборной России выступали сама Валиева, Марк Кондратюк, Анастасия Мишина и Александр Галлямов (парное катание), а также Виктория Синицина и Никита Кацалапов (танцы на льду).

Ранее Гербольдт назвала странными обвинения в допинге в адрес Валиевой.