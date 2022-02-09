Гербольдт назвала странными обвинения в допинге в адрес Валиевой

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Бывшая российская фигуристка Катарина Гербольдт прокомментировала информацию о том, что причиной допингового скандала после командного турнира на Олимпийских играх — 2022 стал положительный тест Камилы Валиевой.

«Я в шоке от заявления, что там наркотические вещества. Камила ведь ещё ребёнок. О каких наркотиках мы ведём речь? Она живёт под надзором родителей. Девочка явно выглядит не как человек, который принимает наркотические средства. Не знаю, зависит ли как-то наказание от возраста, да и каким оно будет. Заявление пока неофициальное, и обвинять ребёнка в таких серьёзных нарушениях для меня странно», — цитирует Гербольдт «Чемпионат».

Как сообщил портал Inside the Games, причиной переноса медальной церемонии командного турнира по фигурному катанию Олимпийских игр — 2022 в Пекине стал допинг-тест россиянки Камилы Валиевой.

7 февраля российские фигуристы завоевали золото в командном турнире Игр в Пекине. В составе сборной России выступали сама Валиева, Марк Кондратюк, Анастасия Мишина и Александр Галлямов (парное катание), а также Виктория Синицина и Никита Кацалапов (танцы на льду).

Ранее Тарасова высказалась о положительном допинг-тесте Валиевой.