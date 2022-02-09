Тарасова — о положительном допинг-тесте Валиевой: я не верю в это безумие

«Я не верю! Нет, не верю! Этого не может быть, она ведь маленькая девочка! Ну что вы? Я не верю в это безумие. Подобного просто не может быть. Она замечательная девочка и спортсменка. Камила ничего запрещённого не принимала. Я уверена, нас всё обойдёт стороной. Золотая медаль будет наша, вот увидите», — цитирует Тарасову «Спорт-Экспресс».
Как сообщил портал Inside the Games, причиной переноса медальной церемонии командного турнира по фигурному катанию Олимпийских игр — 2022 в Пекине стал допинг-тест россиянки Камилы Валиевой.
7 февраля российские фигуристы завоевали золото в командном турнире Игр в Пекине. В составе сборной России выступали Камила Валиева, Марк Кондратюк, Анастасия Мишина и Александр Галлямов (парное катание), а также Виктория Синицина и Никита Кацалапов (танцы на льду).
Ранее сообщалось, что Валиева является фигуристкой, подозреваемой в допинге.