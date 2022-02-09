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Inside the Games: Валиева является фигуристкой, подозреваемой в допинге

Inside the Games: Валиева является фигуристкой, подозреваемой в допинге
09.02.2022, 18:07 |

Стало известно имя фигуристки сборной России, которая, по сообщению СМИ, сдала положительный допинг-тест.

Inside the Games: Валиева является фигуристкой, подозреваемой в допинге
  • AP

Как сообщает Inside the Games, спортсменом, сдавшим положительный допинг-тест, стала 15-летняя фигуристка Камила Валиева.

Сообщалось, что церемонию награждения фигуристов откладывают из-за допинг-теста в российской команде. Валиева была в числе фигуристов сборной России, завоевавших золото в командном турнире. Помимо 15-летней фигуристки, победителями соревнований стали Анастасия Мишина и Александр Галлямов (спортивные пары), танцоры Виктория Синицина и Никита Кацалапов, а также одиночник Марк Кондратюк.

Ранее Волосожар поддержала российских фигуристов, которых подозревают в допинге.

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