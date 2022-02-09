Волосожар поддержала российских фигуристов, которых подозревают в допинге

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Олимпийская чемпионка 2014 года в парном катании Татьяна Волосожар заявила, что не верит в применение запрещённых веществ членом сборной России по фигурному катанию.

«Я не знаю больше, чем пишут в СМИ. Но поверить в то, что написано, очень тяжело. Чтобы пробиться на Олимпиаду, фигуристы кладут всю свою жизнь на лёд: нервы, силы, здоровье. Я даже на секунду не могу поверить в то, что кто-то осознанно рискнул всей своей карьерой, зная, под какой лупой сейчас смотрят на наших спортсменов. Что это? Ошибка? Провокация? Или дикая случайность? Не знаю. Нам остаётся только ждать официальных заявлений. И поддержать ребят — на них обрушилось дикое давление. А им ещё выходить в личных соревнованиях. Ребята, гигантские лучи поддержки вам! Держитесь! Уже весь мир увидел, на что вы способны, и пусть любуется вами дальше», — написала Волосожар в Instagram.

Сообщалось, что церемонию награждения фигуристов откладывают из-за допинг-теста в российской команде.

В данный момент проводятся юридические консультации, в которых принимают участие представители Олимпийского комитета России и международных органов по борьбе с допингом.

Сборная России по фигурному катанию выиграла золотые медали командного турнира, набрав в сумме 74 очка. Победителями стали Анастасия Мишина и Александр Галлямов (спортивные пары), танцоры Виктория Синицина и Никита Кацалапов, а также Камила Валиева и Марк Кондратюк в одиночном катании. Сборная США заняла второе место.

Ранее юрист выразил мнение, что задержка с награждением российских фигуристов не связана с допингом.