Юрист считает, что задержка с награждением российских фигуристов не связана с допингом

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Известный спортивный юрист Артём Пацев поделился мнением о возможном допинге у одного из фигуристов сборной России, победившей в командном турнире на Олимпийских играх 2022 года.

«Марихуана — это ерунда какая-то, я не верю. Там же дети. Что касается допинга, то если бы положительная проба была взята прямо на соревнованиях, то спортсмена давно выкинули бы из Олимпийской деревни, как это было, к пример, с Крушельницким. Если так не происходит, то значит, что-то другое. Но я не помню, чтобы задерживали вручение просто из-за юридических вопросов. МОК говорит, что пытается решить эти вопросы как можно быстрее. Давайте подождём. Может быть миллион разных вариантов. И это если дело связано с допингом. Если проба была взята в рамках Олимпиады, то это соревновательный период. Но если спортсмена до сих пор не выкинули из Олимпийской деревни, то происходит что-то не то. Может быть, допинг-проба была не на Играх», — сказал Пацев «РБ Спорт».

Сборная России по фигурному катанию выиграла золотые медали командного турнира, набрав в сумме 74 очка. Победителями стали Анастасия Мишина и Александр Галлямов (спортивные пары), танцоры Виктория Синицина и Никита Кацалапов, а также Камила Валиева и Марк Кондратюк в одиночном катании. Сборная США заняла второе место.

Ранее сообщалось, что в Кремле не стали комментировать информацию о допинге у российских фигуристов.