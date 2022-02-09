В Кремле не стали комментировать информацию о допинге у российских фигуристов

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Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков призвал не ориентироваться на некие источники информации о российских фигуристах и дождаться разъяснений Международного олимпийского комитета (МОК).

«Пока что мы не слышали никаких официальных заявлений. Давайте всё же судить по ним. Пока что это лишь какие-то источники в СМИ. Давайте всё-таки для понимания дождёмся каких-то разъяснений или от наших спортивных чиновников, или от МОК», — цитирует Пескова РИА Новости.

Сообщалось, что церемонию награждения фигуристов откладывают из-за допинг-теста в российской команде.

В данный момент проводятся юридические консультации, в которых принимают участие представители Олимпийского комитета России и международных органов по борьбе с допингом.

Сборная России по фигурному катанию выиграла золотые медали командного турнира, набрав в сумме 74 очка. Победителями стали Анастасия Мишина и Александр Галлямов (спортивные пары), танцоры Виктория Синицина и Никита Кацалапов, а также Камила Валиева и Марк Кондратюк в одиночном катании. Сборная США заняла второе место.

Ранее Валуев призвал не обращать внимание не слухи о допинге у российских фигуристов.