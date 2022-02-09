Валуев призвал не обращать внимание не слухи о допинге у российских фигуристов

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Бывший чемпион мира по боксу, а ныне депутат Госдумы Николай Валуев прокомментировал информацию о том, что результат допинг-теста одного из членов сборной России по фигурному катанию на командном турнире Олимпиады был положительным.

«Если бы мир дождался результата официального допинг-теста, прежде чем обрушиваться на российских спортсменов, было бы правильнее. Но я думаю, у наших спортсменов уже хватает опыта по поводу всего мира, который уже который год и по поводу и без повода на нас обрушивается. Ребят мы, естественно, поддерживаем. Нужно поменьше смотреть на крикунов и людей, которые из слова «возможное» пытаются вытащить утверждение, которое через две публикации становится утверждением», — цитирует Валуева Sport24.

Сообщалось, что церемонию награждения фигуристов откладывают из-за допинг-теста в российской команде.

В настоящее время проводятся юридические консультации, в которых принимают участие представители Олимпийского комитета России и международных органов по борьбе с допингом.

Сборная России по фигурному катанию выиграла золотые медали командного турнира, набрав в сумме 74 очка. Победителями стали Анастасия Мишина и Александр Галлямов (спортивные пары), танцоры Виктория Синицина и Никита Кацалапов, а также Камила Валиева и Марк Кондратюк в одиночном катании. Сборная США заняла второе место.

Ранее Журова назвала психологической атакой слухи о допинге у российских фигуристов.