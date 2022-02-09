Журова назвала психологической атакой слухи о допинге у российских фигуристов

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Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, а ныне депутат Госдумы Светлана Журова прокомментировала инцидент с допинг-пробой одного из российских фигуристов,

«Пока только иностранные СМИ разнесли эту тему — им выгодно её разносить, вы ведь понимаете. Грубо говоря, очернить золотую медаль — это было бы милое дело, им сейчас это на руку невероятно. Раз задержка с награждением, раз какие-то юридические консультации, так, скорее всего, это допинг. Единственное, что может быть, я допускаю: у спортсменов есть терапевтические разрешения из-за того, что они от чего-то лечились и принимали какие-то препараты. Это во всём мире, у всех спортсменов такое может случиться. Можно лишь допустить, что у кого-то из сборной России было такое терапевтическое разрешение, и теперь требуются в международной федерации юридические консультации. Сейчас WADA просит подтверждения у международной федерации, к примеру, того, что такое терапевтическое разрешение было дано конкретному спортсмену. И эта информация, может быть, попала в иностранные СМИ, а они уже из этого раздули целый скандал», — сказала Журова в интервью kp.ru Спорт.

Бывшая спортсменка добавила, что считает слухи о допинге у российских фигуристов психологической атакой.

«Я считаю, что нет места для паники. У меня ощущение, что это такая психологическая атака и на болельщиков, чтобы сейчас начали писать нашим спортсменов всякие гадости, опять в допинге обвинять. Большунову они же сразу задали этот вопрос, теннисиста Медведева терроризировали пол-Олимпиады. Они видят, что это воздействует на наших ребят, что они начинают выходить из себя, а после этого нет результатов. Это часть психологической атаки. Нам нужно быть, конечно, к этому готовыми», — добавила Журова.

Сообщалось, что церемонию награждения фигуристов откладывают из-за допинг-теста в российской команде.

В данный момент проводятся юридические консультации, в которых принимают участие представители Олимпийского комитета России и международных органов по борьбе с допингом.

Сборная России по фигурному катанию выиграла золотые медали командного турнира, набрав в сумме 74 очка. Победителями стали Анастасия Мишина и Александр Галлямов (спортивные пары), танцоры Виктория Синицина и Никита Кацалапов, а также Камила Валиева и Марк Кондратюк в одиночном катании. Сборная США заняла второе место.

Ранее Губерниев высказался о возможном допинге у фигуристов.