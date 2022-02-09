Губерниев — о возможном допинге у фигуристов: лютый удар по спорту в России

«Помимо того что это лютый удар по спорту в стране и по команде, которая выигрывала золото, это ещё и удар по карьере. Каким местом надо было думать? Но пока это всё предположения», — цитирует РИА Новости Губерниева.
Он призвал не поддаваться преждевременно панике, а подождать официальной информации. Вместе с тем комментатор признался, что у него тревожные предчувствия.
Сообщалось, что церемонию награждения фигуристов откладывают из-за допинг-теста в российской команде.
В данный момент проводятся юридические консультации, в которых принимают участие представители Олимпийского комитета России и международных органов по борьбе с допингом.
Сборная России по фигурному катанию выиграла золотые медали командного турнира.
Валиева 9 февраля пропустила очередную тренировку на Олимпиаде в Пекине.
Ранее Алексей Мишин назвал провокацией новость о возможном применении допинга российскими фигуристами.