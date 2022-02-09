Мишин назвал провокацией новость о возможном применении допинга российскими фигуристами

«Если это на самом деле так, то это большие неприятности для всех нас. Я думаю, никто такой фигнёй не занимается, может, какая-то провокация», — цитирует Мишина Metaratings.
Сообщалось, что церемонию награждения фигуристов откладывают из-за допинг-теста в российской команде.
В данный момент проводятся юридические консультации, в которых принимают участие представители Олимпийского комитета России и международных органов по борьбе с допингом.
Церемония награждения должна была состояться 8 февраля.
Сборная России по фигурному катанию выиграла золотые медали командного турнира, набрав в сумме 74 очка. Победителями стали Анастасия Мишина и Александр Галлямов (спортивные пары), танцоры Виктория Синицина и Никита Кацалапов, а также Камила Валиева и Марк Кондратюк в одиночном катании. Сборная США заняла второе место.
Ранее олимпийская чемпионка Наталья Бестемьянова отреагировала на возможный пересмотр результатов командного турнира на зимней Олимпиаде.