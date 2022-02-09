Бестемьянова — о возможном применении допинга фигуристами: если так, это ужасно

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Олимпийская чемпионка Наталья Бестемьянова отреагировала на возможный пересмотр результатов командного турнира на зимней Олимпиаде 2022 года в Пекине.

«Если так, это ужасно. Мне сложно что-то прокомментировать в этой ситуации. Я сама никогда не имела отношения к допингу и не знаю никого, кто бы это делал», — заявила Бестемьянова RT.

Сборная России по фигурному катанию выиграла золотые медали командного турнира, набрав в сумме 74 очка. Победителями стали Анастасия Мишина и Александр Галлямов (спортивные пары), танцоры Виктория Синицина и Никита Кацалапов, а также Камила Валиева и Марк Кондратюк в одиночном катании. Сборная США заняла второе место.

Сообщалось, что церемонию награждения фигуристов откладывают из-за допинг-теста в российской команде.

В данный момент проводятся юридические консультации, в которых принимают участие представители Олимпийского комитета России и международных органов по борьбе с допингом.

Церемония награждения должна была состояться 8 февраля.

Ранее в Госдуме призвали дождаться официальной информации о церемонии награждения фигуристов.