В Госдуме призвали дождаться официальной информации о церемонии награждения фигуристов

«Нужно дождаться информации из официальных источников, которыми могут быть федерация или Олимпийский комитет России. Поэтому на данный момент не нужно заниматься истерией, а нужно готовиться к следующим соревнованиям», — цитирует Свищёва ТАСС.
Сообщалось, что церемонию награждения фигуристов откладывают из-за допинг-теста в российской команде.
В данный момент проводятся юридические консультации, в которых принимают участие представители Олимпийского комитета России и международных органов по борьбе с допингом.
Сборная России по фигурному катанию выиграла золотые медали командного турнира, набрав в сумме 74 очка. Победителями стали Анастасия Мишина и Александр Галлямов (спортивные пары), танцоры Виктория Синицина и Никита Кацалапов, а также Камила Валиева и Марк Кондратюк в одиночном катании. Сборная США заняла второе место.
Церемония награждения должна была состояться 8 февраля.
Ранее в ФФККР заявили, что не знают причин переноса церемонии награждения фигуристов на Олимпиаде