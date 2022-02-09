В Госдуме призвали дождаться официальной информации о церемонии награждения фигуристов

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Председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищёв прокомментировал информацию о причинах переноса церемонии награждения победителей в командных соревнованиях по фигурному катанию на зимней Олимпиаде 2022 года в Пекине.

«Нужно дождаться информации из официальных источников, которыми могут быть федерация или Олимпийский комитет России. Поэтому на данный момент не нужно заниматься истерией, а нужно готовиться к следующим соревнованиям», — цитирует Свищёва ТАСС.

Сообщалось, что церемонию награждения фигуристов откладывают из-за допинг-теста в российской команде.

В данный момент проводятся юридические консультации, в которых принимают участие представители Олимпийского комитета России и международных органов по борьбе с допингом.

Сборная России по фигурному катанию выиграла золотые медали командного турнира, набрав в сумме 74 очка. Победителями стали Анастасия Мишина и Александр Галлямов (спортивные пары), танцоры Виктория Синицина и Никита Кацалапов, а также Камила Валиева и Марк Кондратюк в одиночном катании. Сборная США заняла второе место.

Церемония награждения должна была состояться 8 февраля.

Ранее в ФФККР заявили, что не знают причин переноса церемонии награждения фигуристов на Олимпиаде