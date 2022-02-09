В ФФККР не знают конкретных причин переноса церемонии награждения фигуристов на Олимпиаде

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В Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) сообщили, что пока не обладают полной информацией о причинах переноса церемонии награждения призёров командного турнира на зимней Олимпиаде 2022 года в Пекине.

«Пока без комментариев, мы пока знаем то, что знают все по поводу переноса церемонии награждения», — цитирует РИА Новости пресс-атташе ФФККР Ольгу Ермолину.

Сообщалось, что церемонию награждения фигуристов откладывают из-за допинг-теста в российской команде.

В данный момент проводятся юридические консультации, в которых принимают участие представители Олимпийского комитета России (ОКР) и международных органов по борьбе с допингом.

Сборная России по фигурному катанию выиграла золотые медали командного турнира, набрав в сумме 74 очка. Победителями стали Анастасия Мишина и Александр Галлямов (спортивные пары), танцоры Виктория Синицина и Никита Кацалапов, а также Камила Валиева и Марк Кондратюк в одиночном катании. Сборная США заняла второе место.

Церемония награждения должна была состояться 8 февраля.

Ранее сообщалось, что МОК перенёс награждение фигуристов из-за необходимости консультаций с юристами.