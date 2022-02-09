МОК перенёс награждение фигуристов из-за необходимости консультаций с юристами

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Руководитель пресс-службы Международного олимпийского комитета (МОК) Марк Адамс сообщил, что новая информация по ситуации с переносом церемонии награждения призёров командного турнира Олимпийских игр в Пекине по фигурному катанию появится 9 февраля.