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МОК перенёс награждение фигуристов из-за необходимости консультаций с юристами

МОК перенёс награждение фигуристов из-за необходимости консультаций с юристами
09.02.2022, 06:58 |

Руководитель пресс-службы Международного олимпийского комитета (МОК) Марк Адамс сообщил, что новая информация по ситуации с переносом церемонии награждения призёров командного турнира Олимпийских игр в Пекине по фигурному катанию появится 9 февраля.

«Возникла срочная ситуация, потребовавшая юридических консультаций. В течение сегодняшнего дня мы сообщим дополнительную информацию», — цитирует Адамса РИА Новости.

Сборная России по фигурному катанию выиграла золотые медали командного турнира, набрав в сумме 74 очка. Победителями стали Анастасия Мишина и Александр Галлямов (спортивные пары), танцоры Виктория Синицина и Никита Кацалапов, а также Камила Валиева и Марк Кондратюк в одиночном катании. Сборная США заняла второе место.

Церемония награждения должна была состояться 8 февраля.

Ранее чешский фигурист Бржезина объявил о завершении карьеры.



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