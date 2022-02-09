МОК перенёс награждение фигуристов из-за необходимости консультаций с юристами

«Возникла срочная ситуация, потребовавшая юридических консультаций. В течение сегодняшнего дня мы сообщим дополнительную информацию», — цитирует Адамса РИА Новости.
Сборная России по фигурному катанию выиграла золотые медали командного турнира, набрав в сумме 74 очка. Победителями стали Анастасия Мишина и Александр Галлямов (спортивные пары), танцоры Виктория Синицина и Никита Кацалапов, а также Камила Валиева и Марк Кондратюк в одиночном катании. Сборная США заняла второе место.
Церемония награждения должна была состояться 8 февраля.
Ранее чешский фигурист Бржезина объявил о завершении карьеры.