Валиева пропустила очередную тренировку на Олимпиаде в Пекине

Об этом сообщает РИА Новости.
15-летняя российская фигуристка 7 февраля пропустила тренировку после победы на командном турнире.
Валиева стала чемпионкой ОИ в Пекине в командном турнире, выступив в короткой и произвольной программах.
Соревнования в женском одиночном катании начнутся 15 февраля.
Олимпиада в Пекине проходит с 4 по 20 февраля.
Ранее сообщалось, что Анна Щербакова и Александра Трусова на тренировке на зимней Олимпиаде 2022 года в Пекине в сумме чисто исполнили шесть четверных прыжков.