Валиева пропустила очередную тренировку на Олимпиаде в Пекине

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Олимпийская чемпионка 2022 года по фигурному катанию в командных соревнованиях Камила Валиева 9 февраля не приняла участия в тренировке.

Об этом сообщает РИА Новости.

15-летняя российская фигуристка 7 февраля пропустила тренировку после победы на командном турнире.

Валиева стала чемпионкой ОИ в Пекине в командном турнире, выступив в короткой и произвольной программах.

Соревнования в женском одиночном катании начнутся 15 февраля.

Олимпиада в Пекине проходит с 4 по 20 февраля.

Ранее сообщалось, что Анна Щербакова и Александра Трусова на тренировке на зимней Олимпиаде 2022 года в Пекине в сумме чисто исполнили шесть четверных прыжков.