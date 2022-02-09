Валиева оказалась в эпицентре допингового скандала, сборная России по хоккею стартовала с победы на ОИ: главное к вечеру

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Фигуристка Камила Валиева подозревается в допинге, сборная России по хоккею обыграла команду Швейцарии в стартовом матче ОИ-2022, шорт-трекист Семён Елистратов завоевал бронзовую медаль. Об этих и других новостях — в вечерней подборке RT.

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