Валиева оказалась в эпицентре допингового скандала, сборная России по хоккею стартовала с победы на ОИ: главное к вечеру

Inside the Games заявил, что Валиева является фигуристкой, подозреваемой в допинге.
В ФФККР отказались давать комментарии о положительном допинг-тесте Валиевой.
СЭ сообщил, что Валиеву не допустят к соревнованию одиночниц, Россию лишат золота командного турнира.
СЭ сообщил, что Туктамышева может заменить Валиеву в соревновании одиночниц на ОИ в Пекине.
Шорт-трекист Елистратов завоевал бронзу ОИ на дистанции 1500 м.
Сборная России по хоккею переиграла Швейцарию в стартовом матче олимпийского турнира.
Мужская сборная России по кёрлингу проиграла команде США на ОИ в Пекине.
Ранее Россия опустилась на восьмое место в медальном зачёте после пятого дня Игр в Пекине.