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Валиева оказалась в эпицентре допингового скандала, сборная России по хоккею стартовала с победы на ОИ: главное к вечеру

Валиева оказалась в эпицентре допингового скандала, сборная России по хоккею стартовала с победы на ОИ: главное к вечеру
09.02.2022, 20:40 |

Фигуристка Камила Валиева подозревается в допинге, сборная России по хоккею обыграла команду Швейцарии в стартовом матче ОИ-2022, шорт-трекист Семён Елистратов завоевал бронзовую медаль. Об этих и других новостях — в вечерней подборке RT.

Валиева оказалась в эпицентре допингового скандала, сборная России по хоккею стартовала с победы на ОИ: главное к вечеру
  • ©Matthew Stockman/Getty Images

Inside the Games заявил, что Валиева является фигуристкой, подозреваемой в допинге.

В ФФККР отказались давать комментарии о положительном допинг-тесте Валиевой.

СЭ сообщил, что Валиеву не допустят к соревнованию одиночниц, Россию лишат золота командного турнира.

СЭ сообщил, что Туктамышева может заменить Валиеву в соревновании одиночниц на ОИ в Пекине.

Шорт-трекист Елистратов завоевал бронзу ОИ на дистанции 1500 м.

Сборная России по хоккею переиграла Швейцарию в стартовом матче олимпийского турнира.

Мужская сборная России по кёрлингу проиграла команде США на ОИ в Пекине.

Ранее Россия опустилась на восьмое место в медальном зачёте после пятого дня Игр в Пекине.

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