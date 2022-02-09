Россия опустилась на восьмое место в медальном зачёте после четвёртого дня Игр в Пекине

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Во среду, 9 февраля, на XXIV зимних Олимпийских играх в Пекине сборная России завоевала одну бронзовую медаль.

Единственным призёром пятого соревновательного дня Олимпиады стал шорт-трекист Семён Елистратов, финишировавший третьим на дистанции 1500 м.

По итогам пятого дня соревнований национальная команда страны упала на восьмое место в медальном зачёте. В активе россиян две золотые, три серебряные и шесть бронзовых наград. Единоличным лидером стала Норвегия (4, 2, 4), на втором месте идёт Германия (4, 2, 0), третьи — шведы (4, 1, 2).

В шестой день Олимпиады в Пекине будет разыграно восемь комплектов медалей. Победители Игр определятся в горнолыжном спорте у мужчин в дисциплине «комбинация», в конькобежном спорте у женщин на дистанции 5000 м, в лыжных гонках у женщин на дистанции 10 км классическим стилем, в санном спорте в командной эстафете, в одиночном фигурном катании в зачёте мужчин, во фристайле у смешанных команд в дисциплине «воздушная акробатика». Два комплекта наград будет разыграно в сноуборде: у мужчин — в дисциплине «кросс» и у женщин — в дисциплине «хафпайп».

Ранее был опубликован список всех медалистов пятого дня Олимпийских игр в Пекине.