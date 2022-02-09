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Список всех медалистов пятого дня Олимпийских игр в Пекине

Список всех медалистов пятого дня Олимпийских игр в Пекине
09.02.2022, 17:36 |

По итогам пятого дня XXIV зимних Олимпийских игр в Пекине было разыграно шесть комплектов наград.

Список всех медалистов пятого дня Олимпийских игр в Пекине
  • РИА Новости

Фристайл, биг-эйр, мужчины

1. Бирк Рууд (Норвегия) — 187,75;

2. Колби Стивенсон (США) — 183,00;

3. Хенрик Харлаут (Швеция) — 181,00.

Горнолыжный спорт, слалом, женщины

1. Петра Влгова (Словакия) — 1:44,98;

2. Катарина Линсбергер (Австрия) — 1:45,06;

3. Венди Хольденер (Швейцария) — 1:45,10.

Сноуборднг, сноуборд-кросс, женщины

1. Линдси Джейкобеллис (США);

2. Хлоэ Треспёш (Франция);

3. Мериета Один (Канада).

Лыжное двоеборье. HS-109 + гонка на 10 км

1. Винценц Гайгер (Германия) — 25:07,7;

2. Йорген Граабак (Норвегия) — 25:08,5;

3. Лукас Грайдерер (Австрия) — 23:13,3.

Шорт-трек, мужчины, 1500 м

1. Тэ Хон Хван (Южная Корея) — 2:09,219;

2. Стивен Дюбуа (Канада) — 2:09,254;

3. Семён Елистратов (Россия) — 2:09,267.

Санный спорт, двухместные сани, мужчины

1. Тобиас Вендль / Тобиас Арльт (Германия) — 1:56,554;

2. Тони Эггерт / Саша Бенекен (Германия) — 1:56,653;

3. Томас Штой / Лоренц Коллер (Австрия) — 1:57,065.

Зимние Олимпийские игры в Пекине завершатся 20 февраля 2022 года.

Ранее сообщалось, что шорт-трекист Елистратов завоевал бронзу ОИ на дистанции 1500 м.

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