Список всех медалистов пятого дня Олимпийских игр в Пекине

Фристайл, биг-эйр, мужчины
1. Бирк Рууд (Норвегия) — 187,75;
2. Колби Стивенсон (США) — 183,00;
3. Хенрик Харлаут (Швеция) — 181,00.
Горнолыжный спорт, слалом, женщины
1. Петра Влгова (Словакия) — 1:44,98;
2. Катарина Линсбергер (Австрия) — 1:45,06;
3. Венди Хольденер (Швейцария) — 1:45,10.
Сноуборднг, сноуборд-кросс, женщины
1. Линдси Джейкобеллис (США);
2. Хлоэ Треспёш (Франция);
3. Мериета Один (Канада).
Лыжное двоеборье. HS-109 + гонка на 10 км
1. Винценц Гайгер (Германия) — 25:07,7;
2. Йорген Граабак (Норвегия) — 25:08,5;
3. Лукас Грайдерер (Австрия) — 23:13,3.
Шорт-трек, мужчины, 1500 м
1. Тэ Хон Хван (Южная Корея) — 2:09,219;
2. Стивен Дюбуа (Канада) — 2:09,254;
3. Семён Елистратов (Россия) — 2:09,267.
Санный спорт, двухместные сани, мужчины
1. Тобиас Вендль / Тобиас Арльт (Германия) — 1:56,554;
2. Тони Эггерт / Саша Бенекен (Германия) — 1:56,653;
3. Томас Штой / Лоренц Коллер (Австрия) — 1:57,065.
Зимние Олимпийские игры в Пекине завершатся 20 февраля 2022 года.
Ранее сообщалось, что шорт-трекист Елистратов завоевал бронзу ОИ на дистанции 1500 м.