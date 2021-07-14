Губерниев: становится недоброй традицией узнавать о дисквалификациях за допинг незадолго до главных стартов сезона

Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на решение Международной федерации плавания (FINA) временно отстранить Веронику Андрусенко и Александра Кудашева от соревнований из-за нарушения антидопинговых правил.

«Ещё двое российских спортсменов отстранены от Олимпиады в Токио должна была стартовать в эстафете. Кудашев отобрался на дистанции 200 метров баттерфляем. Потеря Андрусенко очевидна, потому что мы пытаемся готовить эстафету, хотя нас есть много молодёжи. Поэтому надеемся, что команда будет боеспособной. Думаю, что планы Кудашева были скромнее. Но это неприятно в любом случае. После гребцов и мельдония у нас теперь пловцы. Становится недоброй традицией узнавать подобные новости незадолго до главных стартов сезона», — приводит слова Губерниева «Матч ТВ».

Андрусенко и Кудашев были временно отстранены по подозрению в нарушения антидопинговых правил на основании данных московской лаборатории.

Ранее Владимир Сальников заявил, что ВФП сделает всё, чтобы оправдать Андрусенко и Кудашева до ОИ.