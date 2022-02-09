Боброва: почему всё выплывает только тогда, когда мы выигрываем золото

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Олимпийская чемпионка в командном турнире Екатерина Боброва прокомментировала информацию о сомнительном допинг-тесте Камилы Валиевой.

«Произошёл ужасный скандал, связанный с допингом в фигурном катании… Почему это выясняется и выплывает только тогда, когда наши оказались самыми сильными и выиграли золото?!» — написала Боброва в своём Instagram.

Как сообщил Inside the Games, причиной переноса медальной церемонии командного турнира по фигурному катанию Олимпийских игр — 2022 в Пекине стал допинг-тест 15-летней Валиевой. Фигуристка в составе сборной России выиграла командный турнир.

Ранее Косторная отреагировала на информацию о сомнительном допинг-тесте Валиевой.