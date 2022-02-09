Косторная отреагировала на информацию о сомнительном допинг-тесте Валиевой

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Чемпионка Европы Алёна Косторная отреагировала на информацию о проблемах с допинг-тестом у фигуристки Камилы Валиевой.

«Я не смотрю Олимпиаду. Посмотрела только Марка Кондратюка, и всё. Я не слежу за всем, чтобы не расстраивать себя», — цитирует Косторную РИА Новости.

Она добавила, что с ней никто не связывался и она не владеет никакой информацией.

Как сообщил Inside the Games, причиной переноса медальной церемонии командного турнира по фигурному катанию Олимпийских игр — 2022 в Пекине стал допинг-тест 15-летней Валиевой. Фигуристка в составе сборной России выиграла командный турнир.

Ранее спортивный врач заявил, что у Валиевой профессиональная команда, это может оказаться манипуляцией.