ITA подтвердило положительную допинг-пробу Валиевой, дело фигуристки рассмотрит CAS: главное к утру

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В Международном агентстве тестирования (ITA) подтвердили, что российская фигуристка Камила Валиева сдала положительный тест на допинг, отмену её временного отстранения от Олимпиады рассмотрят в Спортивном арбитражном суде (CAS). Об этих и других новостях — в утренней подборке RT.

ITA подтвердило, что допинг-проба Валиевой, взятая 25 декабря 2021 года, дала положительный результат.

Валиева 9 февраля успешно оспорила отстранение Российского антидопингового агентства (РУСАДА), которое днём ранее наложило временный запрет на дальнейшее участие спортсменки в Олимпиаде.

Международный олимпийский комитет (МОК) обжалует в CAS решение РУСАДА снять отстранение с Валиевой на Олимпиаде.

Мужская сборная России по кёрлингу потерпела поражение от команды Швейцарии на Олимпийских играх в Пекине.

Два паса Евгения Кузнецова и 42 сейва Ильи Самсонова помогли «Вашингтон Кэпиталз» победить «Монреаль Канадиенс» в матче НХЛ.

Решение по командному турниру фигуристов примут после завершения дела Валиевой.

Японский сноубордист Аюму Хирано стал олимпийским чемпионом в хаф-пайпе.

В МОК не исключают возможность пересмотра результатов командного турнира фигуристов, хотя и отметили, что ситуация с Валиевой не до конца проанализирована. Также в МОК заявили, что сборная России всё равно должна выступать на Играх в Пекине.

Три очка Андрея Свечникова помогли «Каролине Харрикейнз» разгромить «Бостон Брюинз» в матче НХЛ.

Международный союз конькобежцев (ISU) обжалует в CAS снятие временного отстранения Валиевой на ОИ-2022.

Швейцарская горнолыжница Лара Гут-Бехрами завоевала золото в супергиганте на ОИ.

Олимпийский комитет России (ОКР) выступил с заявлением по ситуации с Валиевой.

Валиева трижды упала на второй тренировке за день на Олимпиаде.

Сборная России по хоккею одолела команду Дании на Олимпиаде.

В Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) заявили, что не сомневаются в честности Валиевой.

Скелетонистка Елена Никитина рассказала о конфликтной ситуации внутри сборной России.

Президент ОКР Станислав Поздняков заявил о возникновении вопросов к лаборатории Всемирного антидопингового агентства (WADA) по поводу сроков обработки декабрьской допинг-пробы Валиевой.

Также сообщалось, что интересы Валиевой в CAS будет представлять швейцарская юридическая фирма.