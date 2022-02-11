МОК: сборная России должна выступать на Олимпиаде, несмотря на ситуацию с Валиевой

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Руководитель пресс-службы Международного олимпийского комитета (МОК) Марк Адамс выразил мнение, что сборная России должна выступать на Играх в Пекине, несмотря на ситуацию с фигуристкой Камилой Валиевой.

«Должны ли россияне выступать здесь? Я считаю, что да. Мы достаточно внимательно соблюдаем все правила. Мы огульно никого не обвиняем. Каждая из наших стран таким же образом строит законодательство. Если речь идёт об одном человеке, мы разбираемся с ним, а не со всей командой. Мы соблюдаем строгость. Все правила соблюдаются: команда России здесь выступает без флага и гимна. МОК должен сохранять политический нейтралитет», — приводит слова Адамса «Матч ТВ».

Задержка церемонии награждения по итогам командного турнира в фигурном катании на Олимпиаде связана с декабрьской допинг-пробой во время чемпионата России в Санкт-Петербурге 15-летней россиянки Камилы Валиевой, в которой обнаружили запрещённое вещество триметазидин. Это подтвердили 11 февраля в ITA.

Отмечается, что 8 февраля Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) отстранило спортсменку, но на следующий день отменило отстранение после оспаривания Валиевой, что позволяет ей продолжать участие в Играх.

При этом МОК обжалует в Спортивном арбитражном суде (CAS) решение РУСАДА снять отстранение с Валиевой.

Ранее в МОК выразили мнение, что ситуация с Валиевой не до конца проанализирована.