В МОК считают, что ситуация с Валиевой не до конца проанализирована

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Руководитель пресс-службы Международного олимпийского комитета (МОК) Марк Адамс заявил, что решение о предоставлении возможности российской фигуристке Камиле Валиевой выступать на Играх в Пекине не связано с её возрастом.

«Дело решается, поэтому не могу сказать некие точки зрения. Вы знаете, что было выпущено очень подробное заявление, и я не юрист, не могу всё объяснить. Но там всё обосновано. Дело не в её возрасте и не в том, что мы оберегаем особенно несовершеннолетних», — приводит слова Адамса РИА Новости.

Он также добавил, что МОК полностью выступает против применения допинга и проводит глубокие расследования в каждом случае.

«Но этот случай до конца не проанализирован. Тем более речь идёт о несовершеннолетней девушке. Дело идёт», — добавил Адамс.

Задержка церемонии награждения по итогам командного турнира в фигурном катании на Олимпиаде связана с декабрьской допинг-пробой во время чемпионата России в Санкт-Петербурге 15-летней россиянки Камилы Валиевой, в которой обнаружили запрещённое вещество триметазидин. Это подтвердили 11 февраля в ITA.

Отмечается, что 8 февраля Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) отстранило спортсменку, но на следующий день отменило отстранение после оспаривания Валиевой, что позволяет ей продолжать участие в Играх.

При этом МОК обжалует в Спортивном арбитражном суде (CAS) решение РУСАДА снять отстранение с Валиевой.

Ранее сообщалось, что решение по командному турниру фигуристов примут после завершения дела Валиевой.