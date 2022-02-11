Решение по командному турниру фигуристов примут после завершения дела Валиевой

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Международный союз конькобежцев (ISU) примет решение по итогам командного турнира по фигурному катанию на Олимпиаде в Пекине после полного рассмотрения дела о допинг-пробе российской фигуристки Камилы Валиевой.

Об этом сообщается на сайте Международного агентства тестирования (ITA).

Задержка церемонии награждения по итогам командного турнира в фигурном катании на Олимпиаде связана с декабрьской допинг-пробой во время чемпионата России в Санкт-Петербурге 15-летней россиянки Камилы Валиевой, в которой обнаружили запрещённое вещество триметазидин. Это подтвердили 11 февраля в ITA.

Отмечается, что 8 февраля Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) отстранило спортсменку, но на следующий день отменило отстранение после оспаривания Валиевой, что позволяет ей продолжать участие в Играх.

Ранее сообщалось, что МОК обжалует в CAS решение РУСАДА снять отстранение с Валиевой на Олимпиаде.