МОК обжалует в CAS решение РУСАДА снять отстранение с Валиевой на Олимпиаде

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Международный олимпийский комитет (МОК) обратится в Спортивный арбитражный суд (CAS) для обжалования решения Российского антидопингового агентства (РУСАДА) снять временное отстранение с фигуристки Камилы Валиевой на участие на Олимпиаде в Пекине.

Как сообщается на сайте Международного агентства тестирования (ITA), согласно антидопинговому кодексу Всемирного антидопингового агентства (WADA), Международный союз конькобежцев (ISU), РУСАДА и МОК имеют право обжаловать решение об отмене временного отстранения в CAS.

«МОК воспользуется своим правом на подачу апелляции и не будет ждать мотивированного решения РУСАДА, поскольку решение необходимо до следующего соревнования (женского одиночного катания 15 февраля), в котором спортсменка должна принять участие», — говорится в заявлении.

Задержка церемонии награждения по итогам командного турнира в фигурном катании на Олимпиаде связана с декабрьской допинг-пробой во время чемпионата России в Санкт-Петербурге 15-летней россиянки Камилы Валиевой, в которой обнаружили запрещённое вещество триметазидин. Утром 10 и 11 февраля спортсменка приняла участие в тренировке в Пекине, а в Федерации фигурного катания на коньках России сообщили, что Валиева не отстранена от участия в Олимпиаде-2022 и выступит в личных соревнованиях.

Ранее сообщалось, что Валиева 9 февраля успешно оспорила отстранение РУСАДА.