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Валиева не отстранена от участия в Играх-2022

Валиева не отстранена от участия в Играх-2022
10.02.2022, 06:43 |

В Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) сообщили, что россиянка Камила Валиева выступит в личных соревнованиях на зимней Олимпиаде 2022 года в Пекине.

«Камила Валиева не отстранена, никакого заявления не было», — заявила пресс-атташе ФФККР Ольга Ермолина «Матч ТВ».

Валиева 10 февраля вышла на утреннюю тренировку на Олимпиаде в Пекине.

15-летняя российская фигуристка подозревалась в употреблении допинга. 

Также сообщалось, что перенос медальной церемонии командного турнира по фигурному катанию Олимпийских игр — 2022 стал допинг-тест Валиевой. Фигуристка в составе сборной России выиграла командный турнир.

Ранее Мария Захарова поддержала Валиеву после ситуации с сомнительным допинг-тестом.

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