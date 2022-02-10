Валиева не отстранена от участия в Играх-2022

«Камила Валиева не отстранена, никакого заявления не было», — заявила пресс-атташе ФФККР Ольга Ермолина «Матч ТВ».
Валиева 10 февраля вышла на утреннюю тренировку на Олимпиаде в Пекине.
15-летняя российская фигуристка подозревалась в употреблении допинга.
Также сообщалось, что перенос медальной церемонии командного турнира по фигурному катанию Олимпийских игр — 2022 стал допинг-тест Валиевой. Фигуристка в составе сборной России выиграла командный турнир.
Ранее Мария Захарова поддержала Валиеву после ситуации с сомнительным допинг-тестом.