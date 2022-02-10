Мария Захарова поддержала Валиеву после ситуации с сомнительным допинг-тестом

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова поддержала российскую фигуристку Камилу Валиеву после новостей о сомнительном допинг-тесте.

«Ей удалось сделать то, что не удаётся сделать целым армиям, вооружённым силам самых развитых стран, — эта девушка покорила сердца всего мира. Это феноменально», — цитирует Захарову «Известия».

Она также сравнила ситуацию Валиевой с историей гимнастки Дины Авериной на Олимпиаде в Токио.

Напомним, что израильтянка Линой Ашрам сумела стать олимпийской чемпионкой, несмотря на потерю предмета. Ставшая серебряной призёркой Дина Аверина выполнила свою программу чисто.

Как сообщил Inside the Games, причиной переноса медальной церемонии командного турнира по фигурному катанию Олимпийских игр — 2022 в Пекине стал допинг-тест 15-летней Валиевой. Фигуристка в составе сборной России выиграла командный турнир.

Ранее в Госдуме заявили, что есть заказ унизить российских спортсменов на Олимпиаде-2022.