В Госдуме заявили, что есть заказ унизить российских спортсменов на Олимпиаде-2022

«Особенно оскорбительным является тот факт, что удар был нанесён по юной и невероятно талантливой Камиле Валиевой. Кодекс не действует, когда есть заказ унизить российских спортсменов», — цитирует Пайкина ТАСС.
По его словам, ОКР нужно делать масштабные выводы после заказного скандала на Олимпиаде в Пекине.
Как сообщил Inside the Games, причиной переноса медальной церемонии командного турнира по фигурному катанию Олимпийских игр — 2022 в Пекине стал допинг-тест 15-летней Валиевой. Фигуристка в составе сборной России выиграла командный турнир.
При этом пока не подтверждается информация о лишении сборной России олимпийского золота и запрете дальнейшего участия Валиевой в турнире.
Ранее Погорилая заявила, что вся сборная Норвегии — «астматики», но это никого не смущает.