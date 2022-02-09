В Госдуме заявили, что есть заказ унизить российских спортсменов на Олимпиаде-2022

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Председатель комитета Государственной думы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи Борис Пайкин отреагировал на информацию о сомнительном допинг-тесте фигуристки Камилы Валиевой.

«Особенно оскорбительным является тот факт, что удар был нанесён по юной и невероятно талантливой Камиле Валиевой. Кодекс не действует, когда есть заказ унизить российских спортсменов», — цитирует Пайкина ТАСС.

По его словам, ОКР нужно делать масштабные выводы после заказного скандала на Олимпиаде в Пекине.

Как сообщил Inside the Games, причиной переноса медальной церемонии командного турнира по фигурному катанию Олимпийских игр — 2022 в Пекине стал допинг-тест 15-летней Валиевой. Фигуристка в составе сборной России выиграла командный турнир.

При этом пока не подтверждается информация о лишении сборной России олимпийского золота и запрете дальнейшего участия Валиевой в турнире.

Ранее Погорилая заявила, что вся сборная Норвегии — «астматики», но это никого не смущает.