Погорилая: вся сборная Норвегии — «астматики», но это никого не смущает

«Это ситуация всех поставила в стопор. Непонятные обвинения и непонятно откуда! Очень похоже на то, что это политические игры», — написала Погорилая в Instagram.
Она добавила, что сборную России лишили гимна и флага, а сейчас хотят оклеветать. Погорилая также отметила, что на нарушения других стран закрывают глаза.
«При этом далеко ходить не надо: вся сборная Норвегии — «астматики», но это никого не смущает», — добавила она.
Как сообщил Inside the Games, причиной переноса медальной церемонии командного турнира по фигурному катанию Олимпийских игр — 2022 в Пекине стал допинг-тест 15-летней Валиевой. Фигуристка в составе сборной России выиграла командный турнир.
Ранее Роднина о ситуации вокруг Валиевой заявила, что это определённо ляпсус.