Погорилая: вся сборная Норвегии — «астматики», но это никого не смущает

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Бронзовая призёрка чемпионата мира по фигурному катанию 2016 года Анна Погорилая отреагировала на информацию о сомнительном допинг-тесте фигуристки Камилы Валиевой.

«Это ситуация всех поставила в стопор. Непонятные обвинения и непонятно откуда! Очень похоже на то, что это политические игры», — написала Погорилая в Instagram.

Она добавила, что сборную России лишили гимна и флага, а сейчас хотят оклеветать. Погорилая также отметила, что на нарушения других стран закрывают глаза.

«При этом далеко ходить не надо: вся сборная Норвегии — «астматики», но это никого не смущает», — добавила она.

Как сообщил Inside the Games, причиной переноса медальной церемонии командного турнира по фигурному катанию Олимпийских игр — 2022 в Пекине стал допинг-тест 15-летней Валиевой. Фигуристка в составе сборной России выиграла командный турнир.

Ранее Роднина о ситуации вокруг Валиевой заявила, что это определённо ляпсус.