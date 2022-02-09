Роднина — о ситуации вокруг Валиевой: это определённо ляпсус

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Трёхкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию, а ныне депутат Госдумы Ирина Роднина отреагировала на информацию о сомнительном допинг-тесте фигуристки Камилы Валиевой.

«Понятное дело, что за нами должны были охотиться, и если это найдено в каких-то микроскопических дозах, всё равно, это определённо ляпсус», — цитирует Роднину РИА Новости.

Она добавила, что юридически пока не определено, понесёт ли Валиева наказание.

Как сообщил Inside the Games, причиной переноса медальной церемонии командного турнира по фигурному катанию Олимпийских игр — 2022 в Пекине стал допинг-тест 15-летней Валиевой. Фигуристка в составе сборной России выиграла командный турнир.

При этом пока не подтверждается информация о лишении сборной России олимпийского золота и дальнейшего участия Валиевой на турнире.

Ранее швейцарская хоккеистка сдала положительный тест на коронавирус перед матчем с Россией.